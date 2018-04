The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Planes negocia con la Diputación la venta del castillo El Ayuntamiento busca un acuerdo que garantice el mantenimiento y conservación de la fortaleza lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Planes negocia con la Diputación de Alicante la venta del castillo del municipio, originario de los siglos XII y XIII para garantizar su correcta conservación. El alcalde y vicepresidente provincial, Javier Sendra, ha detallado en RADIO ALCOY que los técnicos están estudiando el valor de la fortaleza. La clave, según explica, independientemente del precio de la operación, es conseguir que la Diputación asuma la puesta en valor de la fortaleza. La idea del Ayuntamiento de Planes es repetir operaciones como las que en la comarca se han desarrollado entre municipios y la Diputación para adquirir y restaurar elementos patrimoniales como la torre de Almudaina, la Cava Gran de Agres o el castillo de Perputxent, en L’Orxa. “Son monumentos importantes que generan visitas y riqueza no solo para el municipio en el que se ubican, sino para el cojunto de la comarca”, reflexiona Sendra. El alcalde recalca que la idea de la propuesta de venta que ha lanzado a la Diputación pretende conseguir un “compromiso” de mantenimiento y conservación del castillo. Sendra apunta que la adquisición por parte de la institución provincial implica una inversión anual para su restauración, como ya está haciendo con el castillo de L’Orxa. El alcalde y diputado provincial reconoce que, en propiedad de la Diputación, la rehabilitación del castillo sería más rápida. Sendra señala que el castillo tiene la particularidad de ubicarse en pleno casco urbano, por lo que su estado de conservación repercute sobre la seguridad. De hecho la fortaleza sufrió daños por el temporal de lluvias de diciembre de 2016 y enero de 2017. Los desprendimientos en la muralla no provocaron daños en el municipio pero sí despertaron la preocupación del Ayuntamiento. Mejoras en la torre del homenaje La Diputación invirtió el año pasado 500.000 euros en la reparación de los daños que generó el temporal. Aquella primera inversión se verá complementada este año con un nuevo proyecto de 200.000 euros para restaurar la torre del homenaje. El proyecto, pormenoriza Sendra, está en fase de redacción. Las obras, según manifiesta, se desarrollarán durante este ejercicio.