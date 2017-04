The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Planes de última hora, los primeros Para aquellos que buscan alternativas de última hora, anotad las ideas que os proponemos en esta agenda de Tragaluz viernes, 28 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (27/04/2017) Hoy es una tarde perfecta...para no quedarse en casa. Además de la posibilidad de recorrer el ciclo expositivo, el viernes nos depara algunas sorpresas: presentación de El tresor de Benimassot, a las 19,.00 horas en el Centre Social Real Blanc de Cocentaina; hay una vigilia convocada por la HOAC. Por un trabajo digno que haga posible la vida familiar. Interviene Menchu Bernabeu, Aroa Mira y Ricardo Díaz. Es a partir de las 19 horas en la Iglesia de Santa María. Además, hoy es el Día Mundial de la danza -III Gala de Conservatorios en Alcoy-con el Conservatorio Municipal de Danza de Alcoy, Benidorm y Sant Vicent del Raspeig, junto a los profesionales Conservatorio José Espadero de Alicante y Conservatorio de Novelda. A las 20 horas, en el Teatro Calderón. ¿Ganas de rap? Miss Motosierra. Aquí la tierra. Noche de rap en l’Ateneu Cultural El Panical. Desde las 21 horas. ¿O más bien de jazz? Concierto de Stupid Hand Band. A partir de las 23.30 horas, en la cafetería Casablanca. El sábado tenemos tregua para coger fuerzas para el domingo. Os recomendamos: Ruta de excursiones por Alcoy. El poblat ibèric del Puig. Salidas a las 9 y a las 11 horas desde la plaza de España. Y teatro: Dinamita. De Tirso Calero. A las 19 horas, en el Teatre Principal.