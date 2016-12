The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA Platos tradicionales y cocina de autor Arques Gastrobar presenta su nueva imagen influida con pinchos y tapas tradicionales y platos elaborados inspirados en la alta cocina martes, 30 de diciembre de 2014 Jesica Arques Santamaría, gerente de Gastrobar, analiza en la entrevista en Hoy por Hoy Alcoy la influencia de la cocina de autor en su establecimiento y como convive con los platos y tapas tradicionales.