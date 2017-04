The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Play off garantizado Tras la victoria frente el Hércules, el CD Alcoyano ya tiene la promoción de ascenso asegurada de forma virtual – Después del partido hablaron Toni Seligrat, Ángel López y Miguel Bañuz martes, 25 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/04/2017) Primer objetivo conseguido. El Club Deportivo Alcoyano ha hecho efectivo su primera meta de la temporada que era asegurar la promoción de ascenso. Tras los tres puntos obtenidos en el Rico Pérez el equipo blanquiazul está en play off de forma virtual, ya que faltan nueve puntos a disputar, los mismos que le distancian del cuarto y quinto clasificado. En esta situación se tiene en cuenta los goles a favor y en contra, y el Alcoyano cuenta con una diferencia mayor que Badalona y Villarreal B. Precisamente el filial del submarino amarillo es el próximo rival de los de Toni Seligrat, al que recibirán en El Collao el domingo 30 de abril a las 19 horas. El próximo objetivo de los blanquiazules es asegurar la segunda plaza ya que el campeonato de liga y el equipo que ocupa la primera plaza es un hueso duro de roer. El Barça B está a ocho puntos del Alcoyano tras su empate frente el Hospitalet y la victoria del Deportivo, aún así quedan 9 puntos a disputar y el filial blaugrana tendría que perder todos los encuentros que restan o empatar uno de ellos, y el Alcoyano ganarlos todos, para poder acabar el 14 de mayo como campeones de liga. Tras la victoria en el Rico Pérez hablaron el míster, Toni Seligrat, también el autor de dos de los tres goles, el canterano Ángel López y también Miguel Bañuz, que ocupó la portería de inicio sorprendiendo a todos ya que Marc Martínez ha sido el cancerbero titular excepto en algunos partidos en los que estuvo lesionado. Seligrat destacó la importancia de sumar los tres puntos para tener el play off de forma virtual. Ángel se mostró muy contento por sus dos goles pero todavía más por la victoria. Por su parte, Miguel Bañuz, antes de contestar a las preguntas de los medios de comunicación quiso hacer pública la dedicatoria de la victoria al chófer del equipo, Alfonso, por la reciente pérdida de su madre. El joven cancerbero aseguró encontrarse muy cómodo y seguro bajo los tres palos.