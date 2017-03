The examples populate this alert with dummy content

NACIONAL BASE Pleno de Alcoy en gimnasia rítmica Todas las gimnastas alcoyanas que participaron en el Campeonato Autonómico lograron el pase al Nacional Base, tanto individual como de conjuntos, que acogerá Guadalajara a finales de abril martes, 28 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/03/2017) Las 15 gimnastas alcoyanas que participaron en el Campeonato Autonómico que acogió Ontinyent han logrado el pase al Nacional Base que se disputará en Guadalajara a finales de abril, del 26 al 30. El conjunto juvenil del CGR Sant Jordi integrado por Laura Benavent, María Iniesta, Andrea Ortiz, Claudia Palmer y Laura Pastor se alzó el pasado sábado con la medalla de bronce en la Fase Autonómica de la Copa Base de Conjuntos. Las cinco gimnastas del Sant Jordi se medirán con el resto de conjuntos que han logrado su clasificación para la Copa Base. En esta cita nacional también tomaran parte la cadete Ana Micó, con aro, y la Juvenil Miriam García, con cinta, que también obtuvieron su clasificación el pasado sábado. Ana Micó quedó en séptima posición, tras proclamarse una semana antes campeona provincial, y Miriam García finalizó en cuarto lugar en su categoría. El Club Gimnasia Rítmica Alcoy por su parte también ha conseguido clasificar a todas sus gimnastas para el Nacional. Lucía López, en categoría infantil con mazas se alzó con el subcampeonato autonómico tras lograr la segunda mejor puntuación, lo mismo le ocurrió a Lara Carbonell tras su actuación en el tapiz en cadete con aro. Por último, el conjunto benjamín formado por Ana Silvestre, Alba Madrid, Blanca Agudo, Claudia Sanegre, Paula Hinojar y Paula Torregrosa fueron las cuartas clasificadas empatadas con las terceras. A Guadalajara acuden las 15 gimnastas de nivel base mejor clasificadas con ejercicio individual de cada autonomía, en sus respectivas categorías, y los cinco mejores conjuntos compuestos por cinco gimnastas, también por categorías desde Prebenjamín, pasando por Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete hasta Juvenil. De nuevo, Alcoy demuestra el gran nivel que hay en la ciudad en este deporte, en gimnasia rítmica, logrando que 15 gimnastas pasen dos fases, la provincial y la autonómica, antes de llegar al Nacional Base donde se enfrentarán a las mejores de todas las comunidades autónomas que forman España.