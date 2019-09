The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RITMICA Pleno de pódiums de las gimnasta de base del Sant Jordi en el arranque de temporada El Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi ha iniciado la nueva temporada con pleno de pódiums para sus gimnastas de nivel base lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi ha iniciado la nueva temporada con pleno de pódiums para sus gimnastas de nivel base. El Torneo Nacional de Alicante, la juvenil Zaida Beneito y Conjunto Cadete integrado por María Muñoz, Claudia Galera, Olivia Santoyo, Claudia López y Helena Gisbert se colgaron la medalla de plata, respectivamente. También subieron al pódium la Cadete individual, Rocio García y el conjunto Infantil compuesto por Ainara Linares, Lucía Gozálbez, Lídia López, María Abad y Edurne Nicolau para recoger la medalla de bronce. Este primer trofeo amistoso supone el arranque de temporada que culminará a en noviembre en Pamplona, donde se disputará la fase nacional. La clasificación provincial y autonómica están previstas para los días 28 de septiembre y 5 de octubre, respectivamente. Las gimnastas de nivel base del CGR Sant Jordi han vuelto a ser seleccionadas para el Euskalgym, una competición nacional entre clubes de las distintas autonomías acogerá Bilbao del 15 al 17 de noviembre.