ELECCIONES MUNICIPALES Podem Alcoi da a conocer su programa al aire libre En el paseo de Cervantes han acompañado a Naiara Davó, los diputados en Les Corts y el Congreso, Rubén Martínez Dalmau, Teresa Pérez y Héctor Illueca sábado, 18 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (18/05/2019) Podem Alcoi ha realizado uno de sus actos centrales de la campaña municipal en pleno paseo de Cervantes. Allí se ha instalado un escenario en el que han intervenido diversos componentes del partido arropando a la candidata a la alcaldía Naiara Davó. Davó ha estado acompañada por los diputados en Les Corts Valencianes y el Congreso Rubén Martínez Dalmau, Teresa Pérez y Héctor Illueca. El primero en intervenir ha sido el número 2 de la lista local, Cristian Santiago, quien ha actuado de presentador del acto. Se ha aprovechado para seguir dando a conocer detalles de su programa electoral. Martínez Dalmau ha afirmado que Naiara Davó es la mejor candidata que puede tener Alcoy para la alcaldía y Davó que buscan construir una ciudad feminista, sostenible y repleta de oportunidades.