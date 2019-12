The examples populate this alert with dummy content

COLOQUIO Podem Alcoi plantea una jornada sobre emergencia climática La actividad tendrá lugar esta tarde a las 19 horas en la Sala Àgora y contará con la participación de la diputada Beatriu Gascó, la síndica Naiara Davó, ambas de Podem en Les Corts Valencianes, y el periodista David Segarra jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2019) Podem Alcoi plantea una jornada sobre la emergencia climática en la que participarán Beatriu Gascó, diputada de Unides Podem en les Corts Valencianes y David Segarra, periodista y documentalista. El acto, presentado por Naiara Davó, síndica de Unides Podem, comienza a las 19 horas en el Ágora y lleva por nombre Horitzó verd. El repte de l'emergència climàtica. El concejal de Podem, Aarón Ferrándiz, anima a la participación pues afirma que es el problema más importante de estos tiempos y al que se le debe buscar una solución. Podem relaciona esta jornada con la Cumbre Mundial por el Clima que se celebra en Madrid.