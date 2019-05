The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Podem Alcoi presenta su programa electoral Lo ha dividido en cinco ejes a partir de las 350 propuestas recogidas en encuentros en distintos barrios - El acto ha tenido lugar en el Hostal Savoy miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Podem Alcoi ha presentado su programa electoral para las elecciones municipales de mayo, dividido en cinco ejes y en el que se le da una gran importancia a aspectos como el feminismo, la sostenibilidad y la economía local. Su candidata a la alcaldía, Naiara Davó, explica que los cinco ejes son un Alcoy Sostenible, un Alcoy Feminista, un Alcoy intergeneracional y educativo, un Alcoy cultural y deportivo y un Alcoy lleno de oportunidades, donde se incluyen aspectos como la industria y el comercio local, la recuperación de servicios básicos, el entorno natural, la agricultura o una hacienda pública y transparente. Esta presentación la han realizado en un acto que ha tenido lugar en el Hostal Savoy, donde ya presentó su candidatura al completo, y en el que los primeros componentes de la lista han explicado cada eje. La elaboración de este programa procede principalmente de los encuentros con la ciudadanía organizados días atrás por Podem en distintos barrios, donde se recogieron 350 propuestas.