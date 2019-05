The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Podem cierra su campaña el viernes hablando de Europa En el acto de cierre han participado Esther Sanz, candidata al Parlamento Europeo, y Txema Guijarro, diputado en el Congreso, junto a la alcaldable, Naiara Davó, y al número 2, Cristian Santiago viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Podem Alcoi ha cerrado este viernes 24 la campaña para las municipales del domingo 26 de mayo hablando de Europa. Y es que en el acto que ha tenido lugar en la Cafetería Casablanca ha contado como invitada con Esther Sanz, candidat al Parlamento Europeo, que ha hablado del papel de Podemos en Europa y ha hecho hincapié en las decisiones en este organismo. Al mismo tiempo también ha participado el diputado en el Congreso, Txema Guijarro, que en las pasadas elecciones nacionales revalidó su escaño. Los dos han acompañado la alcaldable de Podem Alcoi, Naiara Davó, También ha intervenido en este acto final el número 2 de la lista, Cristian Santiago. A su vez se ha contado con la poesia de Josep Cortés y con la música de Jesús Lara, ambos componentes de la lista de Podem Alcoi.