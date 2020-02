The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Podem garantiza la aprobación del presupuesto con su voto afirmativo PSOE y la formación morada acuerdan analizar la recuperación de gestión pública de servicios básicos y la inversión en iniciativas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión o al mantenimiento de la ciudad viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Podem garantiza la aprobación del presupuesto de 2020 de Alcoy, que asciende a 59,8 millones de euros, con su voto afirmativo. El portavoz de la formación morada, Cristian Santiago, ha anunciado que, con el respaldo unánime de la asamblea del partido, apoyan las cuentas al incluir sus propuestas, entre las que destacan "220.000 euros para contratar a personas en riesgo de exlcusión social para mantenimiento de parques y jardines, 20.000 euros para completar el plan integral de accesibilidad, ayudas a autónomos para consolidar pequeñas empresas, 150.000 euros para la adecuación o mejora de la zona de San Pancracio o 80.000 euros para la compra de inmuebles". El acuerdo con el PSOE, también, contempla otro pilar: iniciar el camino para la reversión a público de servicios básicos. Para ello, el compromiso adquirido por ambos partidos "incluye unas jornadas sobre modelos de gestión pública y marcar una hoja de ruta, calendarizado y vinculante, que marque el qué, el cómo y el cuándo vamos a recuperar los servicios básicos privatizados con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios", ha aseverado Santiago. El alcalde, Antonio Francés, ha agradecido a Podem el apoyo que se ha traducido en este acuerdo "que gracias al esfuerzo que hemos realizado todos, se mejora el presupuesto municipal, se incorporan medidas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y que ha sido posible por la voluntad de todas las partes".