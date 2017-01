The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN "Podemos predecir el riesgo de caídas" Jorge Moreno explica el proyecto Instinto, en el que trabaja AITEX junto al Instituto de Biomecánica, de prototipos de prendas que previenen y protegen de lesiones a personas mayores martes, 24 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/01/2017) El proyecto Instinto, en el que trabaja AITEX junto al Instituto de Biomecánica, desarrolla prototipos de prendas que previenen y protegen frente a caídas. La primera fase del proyecto, desarrollada en 2016 con financiación europea de los fondos FEDER y del IVACE, ha concluido con el desarrollo de un calcetín y una camiseta con sensores que aportan información monotorizada sobre el estado de salud y la práctica deportiva. Jorge Moreno, del departamento de investigación de AITEX, ha explicado en Hoy por Hoy que la información en el caso de personas mayores pretende la prevención de caídas. "Podemos predecir, mediante una serie de sensores incorporados en las prendas si una persona está en riesgo de caida". El proyecto se completa con el desarrollo de un cinturón "con un airbar acoplado" y que minoriza el impacto de posibles lesiones en caidas. "Si una persona tiene el ítmo acelerado se actica un airbarg que previene de posibles roturas de cadera, que es la lesión más frecuente en personas mayores". Con los resultados obtenidos en la primera anualidad del proyecto en 2017 se trabajará en la versión definitiva del sistema.