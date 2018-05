The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES Podemos presiona para que el Consell no recurra la anulación de Alcoinnova Guanyar ha formalizado mediante carta al presidente de la Generalitat la solicitud, que avanzaba en Radio Alcoy, para que la Generalitat no recurriese la anulación de la ATE en La Canal viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/05/2018) Podemos traslada a las Cortes Valencianas una pregunta por la posible intención de presentar recurso ante el Tribunal Supremo a la anulación de la ATE en La Canal. El diputado alcoyano, Pepe Almería, ha registrado la pregunta para que la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración, María José Salvador, dé explicaciones en sede parlamentaria. "No recurrir esta sentencia demostraría que se ha superado un modelo depredador y muy agresivo con el medio ambiente y el patrimonio hídrico. Además veríamos el compromiso del Consell con Alcoy y la conservación de su patrimonio natural". Guanyar ha formalizado mediante carta al presidente de la Generalitat la solicitud, que avanzaba en Radio Alcoy, para que la Generalitat no recurriese la anulación de la ATE en La Canal.