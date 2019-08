The examples populate this alert with dummy content

RECOGIDA DE BASURA Polémica por la cesión de maquinaria de limpieza a Cocentaina Compromís denuncia que este préstamo no se contemplaba en el pliego de condiciones, mientras que el PSOE asegura que sí que está registrada esta posibilidad en la contrata martes, 20 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/08/2019) Compromís denuncia que en el pliego de condiciones del servicio, adjudicado a Fomento, Construcciones y Contratas, con consta que se pueda ceder material y trabajadores de limpieza como colaboración entre Ayuntamientos. Una crítica que formulan después de que el Ayuntamiento alcoyano cediera maquinaria a Cocentaina para ejecutar labores de limpieza durante las Fiestas de Moros y Cristianos. El portavoz de la formación nacionalista, Marius Ivorra, pide al ejecutivo local del PSOE que explique en qué condiciones se ha realizado esta cesión, "vamos a preguntar cómo se ha realizado esta cesión tanto aquí en Alcoy como desde Col·lectiu Compromís en Cocentaina. Nosotros somos partidarios de mancomunar este servicio pero no de la improvisación socialista de los gobiernos de Alcoy y Cocentaina". El gobierno municipal, por su parte, ha asegurado hoy que esta cesión se realizó mediante una solicitud formal del consistorio contestano y atendiendo a los criterios de un informe técnico que argumentaban que en el pliego de condiciones sí que contempla el uso de maquinaria de limpieza con un permiso especial previo. Jordi Silvestre, edil de Transición Ecológica, critica la falta de veracidad por parte de Compromís y afirma que "el informe técnico en su punto 4.2 del pliego de prescripciones técnicas del contrato de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de Alcoy se especifica que el material se puede usar por otra población con un permiso especial previo fuera de su horario y sin suponer un gasto para el Ayuntamiento de Alcoy". El concejal, por último, ha puesto el acento en que la colaboración también se realizó para que Cocentaina, que está en proceso de elaborar un nuevo contrato del servicio de basura y limpieza, pudiera testar la nueva maquinaria.