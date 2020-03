The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Políticas Sociales refuerza la atención a los colectivos vulnerables El departamento coordina la ayuda de compra de productos básicos para personas mayores o garantiza la alimentación saludable a los menores con pocos recursos martes, 17 de marzo de 2020

Políticas Sociales del Ayuntamiento de Alcoy refuerza su atención a los colectivos vulnerables en el marco de esta crisis por el coronavirus. El departamento municipal, entre otras acciones, ha facilitado "ayuda psicológica telefónica" a las "personas mayores, las que viven solas y disponen de escasos recursos, personas con dolencia mental y con dependencia", además de ayudar a estos colectivos en "la compra de alimentos, productos básicos y medicamentos". En este sentido, "se están estudiando los casos de manera individual para determinar las necesidades", indican. En el caso de "las familias que se consideran como vulnerables se estudia en cada caso, la posibilidad de facilitarles alimentos no perecederos en coordinación con Cáritas y Cruz Roja". Por otra parte, a los menores que tenían beca de comedor, "se les llevará a casa un catering" para "garantizar una alimentación saludable y equilibrada" en el marco de esta emergencia sanitaria. Desde el Ayuntamiento de Alcoy también informan que "el servicio de ayuda domiciliaria funciona con normalidad" y se realiza "seguimiento a los casos de mujeres maltratadas".