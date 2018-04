The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Pólvora y flechas para la Reconquista La Aparición de San Jorge cierra la última jornada de las fiestas dedicada a la Reconquista martes, 24 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy de 2018 han concluido tras un notable éxito de participación y organización en los actos. Sant Jordiet 2018, Juanjo Valls, que inauguraba la Trilogía festera la noche del 21 de abril, puso punto y final con la Aparición de San Jorge en las almenas del castillo. De fondo un coro de voces entonaba el Himne de Festes, a la espera de la próxima trilogía. La lluvia de flechas que desencadenó desde su blanco corcel en lo alto del castillo, puso fin anoche a la batalla entre ambos bandos.