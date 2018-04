The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3-2 DEP. ARAGÓN Por fin, victoria El CD Alcoyano remonta un 0-2 en contra con goles de Barreda, Kilian y de Manuel Gato, este último de penalti – Tres puntos vitales para ver la luz al final del túnel en esta recta final de temporada sábado, 07 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La victoria ha regresado al CD Alcoyano. La última vivida se produjo el 4 de febrero ante el Villarreal B. Los goles de Carlos Barreda, Kilian Morante y Manuel Gato, este último de penalti, han remontado un 0-2 en contra que ondeaba en el marcador en el minuto 48. Primer triunfo de la era Barrera en un momento crucial para la continuidad de los blanquiazules en la categoría de bronce. Tras más de una vuelta sin ganar en El Collao, el Deportivo ha ganado ante su afición que ha jugado un papel fundamental en los ánimos del equipo para conseguir la ansiada remontada. El Deportivo Aragón desciende matemáticamente de la categoría tras el resultado obtenido en El Collao. En el minuto 8 de partido, Mario Fuentes ha tenido que entrar en el terreno de juego tras la lesión de Cristian Galas, una decisión arriesgada ya que el capitán blanquiazul se preveía que ni siquiera estuviera en la convocatoria. Por otra parte, el Alcoyano ha acabado el partido con uno menos debido a la lesión de Lino con los cambios ya agotados. El Alcoyano ha realizado una pésima primera parte en la que la inestabilidad de la defensa blanquiazul ha sido aprovechada por el Deportivo Aragón que apenas ha necesitado ocasiones para anotar el primer gol, obra de Rai desde la frontal del área en el minuto 23. Los de Barrera no han sabido reaccionar al tanto de los maños y al descanso se ha llegado con el 0-1 en contra. La segunda parte ha arrancado con un buen Alcoyano, con claras intenciones de darle la vuelta al luminoso. Sin embargo, Ahmed rebatió esas ideas con el segundo tanto del Deportivo Aragón en el minuto 48. Un jarrón de agua fría para el equipo y para el público que estaba muy metido en el encuentro animando a los suyos. Barreda ha sido el primero en recortar distancias en el marcador en el minuto 54. Tan sólo cinco minutos después y tras una jugada creada por Gato, Kilian Morante ha puesto el empate 2-2. Y por último, el mejor de la segunda parte que se ha echado el equipo a la espalda, Manuel Gato, ha aceptado el reto de disparar el penalti, el primero a favor del Alcoyano en toda la temporada. La mente fría y la veteranía aseguraban el gol de Gato, y así ha sido, 3-2 y tres puntos para el casillero blanquiazul. La próxima jornada se jugará a domicilio ante el Peralada del alcoyano Pablo Carbonell el domingo 15 de abril a las 12 horas.