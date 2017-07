The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA ¿Por qué es mejor comprar los libros de texto en las librerías? Los libreros de Alcoy reivindican su papel en la venta de material educativo y aconsejan la reserva previa para disponer de todo el material en el inicio de curso miércoles, 12 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/07/2017) Las librerías de proximidad de Alcoy han puesto en marcha una campaña para incentivar la compra de libros de texto en sus establecimientos. Reivindican el trato profesional y cercano, así como su aportación en la dinamización del sector comercial de la ciudad. Desiré Domènech, de la papelería Universal, y Felip Pineda, de Detoit Llibres, aconsejan reservar los libros para que todo el material esté a punto a la hora de iniciar el curso escolar. En la campaña participan también los establecimientos Bretón, Cosmos, Llorens, Mariola, Natura, Zona Norte y Quaderns.