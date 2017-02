The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO EDUCATIVO Por una vía más verde Los alumnos de quinto y sexto de primaria de La Salle organizan la campaña 'Limpiemos la Vía Verde' para el viernes 24 de febrero, a las diez de la mañana desde Batoy martes, 21 de febrero de 2017 Devolver a la Vía Verde su color. Este es el objetivo bajo el que los alumnos de quinto y sexto de primaria de La Salle se preparan para la campaña Limpiemos la Vía Verde, que tendrá lugar este viernes, 24 de febrero, a las diez de la mañana. La iniciativa, en la que colabora el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, consistirá en realizar una batida por el recorrido de la Vía Verde, desde Batoy hasta el Polideportivo. Los alumnos han preparado un vídeo en el que piden a todos los ciudadanos la ayuda en esta campaña de limpieza tan necesaria.