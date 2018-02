The examples populate this alert with dummy content

JUDO Porras y Gómez prop del campionat d’Espanya II Jornada Interprovincial infantil i cadet dels Jocs Esportius Comunitat Valenciana - Gaizka Porras i Iker Gomez del Judo Club Alcoi, en primera possició de la classificació per al campionat d’Espanya a falta d’una jornada lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Aquest dissabte passat dia 3 de febrero, es celebra la segon jornada dels jocs esportius de la comunitat valenciana, classificatori per al campionat d’espanya. El judo club Alcoi participava amb 9 judokes entre infantils i cadets. Gaizka Porras en -55kg, Iker Gomez i Guillermo Pascual en -60 kg, Jorge Vicente en -66kg, Javi Jordà en -73 kg, Raul Fernandez -90 kg, Llum Llopis en -44 kg, Maria Sancha i Eva Molla en -57 kg. Cal destacar els primers llocs de Gaizka Porras i Iker Gomez que els col.loca en primera possició de la classificació per al campionat d’Espanya a falta d’una jornada més, i la medalla de bronze de Llum, que al ser el seu primer any d’infantil es un gran resultat. La próxima competició será aquest dissabte la fase sector del campionbat d¡espanya junior on Gaizka Porras participara després de ser seleccionat per la federació valenciana.