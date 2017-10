The examples populate this alert with dummy content

MUTUA DE LEVANTE Practica tu deporte con tranquilidad La Mutua de Levante ofrece en Ser Deportivos una serie de programas dedicados al mundo del running, trekking y triatlón - Hoy el Trialcoy nos visita en Radio Alcoy martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/10/2017) El club Trialcoy ha sido nuestro invitado dentro del nuevo espacio de Ser Deportivos. La Mutua de Levante ofrece en Ser Deportivos una serie de programas dedicados al mundo del running, trekking y triatlón. De este deporte hemos hablado hoy con Jordi Tendero , presidente y José Carlos Navalón, vocal del club. Ambos nos han hablado de lo que es el triatlón y de los éxitos que está teniendo el club con sus corredores. Un espacio patrocinado por la Mutua de Levante donde hemos recordado la importancia de tener un buen seguro a la hora de prácticar deporte, sobre todo, de este tipo, donde un percance está en cualquier zancada.