FORMENTERA - ALCOYANO “Prefiero ganar 3-4 que 0-1” Galiana se estrena en el banquillo blanquiazul – El partido será el domingo a las 12.00 horas y lo podrán seguir en el 1485 om, aplicación móvil Ser o en esta misma página web viernes, 22 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/09/2017) Galiana quiere que su equipo sea protagonista y tratará de imprimir su estilo lo más pronto posible. Apenas ha tenido tres sesiones de entrenamiento, y aunque es pronto, el técnico murciano quiere que su equipo se adapte a sus ideas cuanto antes ya que no hay mucho tiempo que perder. El Alcoyano viaja el sábado por la mañana hacia Formentera con escala evidente en Ibiza. El deportivo se alojará en un hotel de Formentera para jugar el domingo a las 12.00 horas. Por primera vez se enfrentará a este equipo en su domicilio, ya que hace una par de temporadas fue el Formentera el que visitó El Collao en partido de Copa del Rey, por entonces el Formentera estaba en Tercera y eliminó al Alcoyano de Palop por 1-2. Galiana no podrá contar con Ruso ni Mariano que siguen lesionados, tampoco estará Gato que es baja de de última hora por un fuerte golpe. Con esto David Saugar y Lado, se quedan también en Alcoy fuera de la convocatoria. El resto de la plantilla viajará toda. No se esperan muchos cambios con respecto las últimas alineaciones. El Formentera llega de clasificarse para dieciseisavos de final del Copa del Rey por lo que se aseguran un equipo de Champions o Europa League, pasaron la eliminatoria ante el Logroñes de César Remón, Carles Salvador y Rayco que desperdiciaron un 0-2 y que el la prorroga los de la isla consiguieron remontar. El efecto “Copa” puede pasar factura. En su campo todavía no han ganado en liga ninguno de los dos partido que ha disputado, 0-2 ante el Atlético Baleares y 1-2 frente al Ontinyent. A pesar de esto, tiene un punto más que el Alcoyano en la tabla clasificatoria. El partido será el domingo a las 12.00 horas y lo podrán seguir en el 1485 om, aplicación móvil Ser o en esta misma página web. El colegiado del encuentro será el catalán Albert Avalos Martos.