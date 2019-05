The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Preludi de la Mostra de Teatre d'Alcoi Raül Llopis, regidor de Cultura, i Miquel Santamaría, director del certamen cultural, avancen la programació teatral que es desenvoluparà del 3 al 6 de juny viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (31/05/2019) La Mostra de Teatre 2019 d'Alcoi entrarà en escena el proper dilluns amb una producció de l'alcoiana Sol Picó. Será el tret d'eixida a quatre dies on vint companyies presentaran els seus espectacles a diferents escenaris de la ciutat. Raül Llopis, regidor de Cultura, i Miquel Santamaría, director de la Mostra d'Alcoi, han estat en Tragaluz per avançar-nos la programació teatral i explicar-nos com son els dies prèvis a aquesta fira de les arts escèniques.