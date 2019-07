The examples populate this alert with dummy content

RECONEIXEMENT Premi Valor per al Centre d'Estudis Contestans Otorgat per la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i El Comtat per la defensa de la llengua, la cultura i el patrimoni lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/07/2019) El Centre d’Estudis Contestans ha rebut el V Premi Valor per la seua llarga trajectòria en defensa de la llengua, la cultura i el patrimoni. Aquest premi el dona la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el Comtat per reconèixer a persones o entitats que han destacat en aquest apartat. L’acte va tindre lloc en la Casa de la Joventut de Cocentaina amb els discursos de Francesc Gisbert qui va recordar els anteriors guanyadors del premi, i Vicent Romans, qui va recordar la trajectòria de l'entitat premiada, en representació de la Coordinadora i Pere Ferrer pel Centre d’Estudis Contestans, entitat fundada en 1971 i que té un brillant i reivindicatiu futur per davant. També van estar els regidors Mariona Carbonell i Iván Jover. La Coordinadora ja està preparant la seua Ruta Contacontes.