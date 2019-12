The examples populate this alert with dummy content

ARTE Premian el talento artístico de Virginia Jordá La artista alcoyana obtiene el segundo galardón de un concurso nacional con su escultura de cerámica con la que analiza la identidad de las personas adoptadas lunes, 02 de diciembre de 2019 La alcoyana Virginia Jordá ha obtenido el segundo premio en el certamen de Talento Artístico, que organiza Ahorro Corporación Financiera y la Universidad Francisco de Vitoria, con su obra Re-construcción adoptada. Es su proyecto final de grado en el que analiza "la identidad de las personas adoptadas y los procesos de adaptación que sufren dichos sujetos al adentrarse en tres de las etapas vitales: niñez, adolescencia y edad adulta", según explica su autora. Jordá eligió crear "tres piezas escultóricas a partir del estudio y el uso de la cerámica" para materializar las tres etapas. Jordá ha estado en Hoy por Hoy para dar más detalles sobre esta obra y cómo ha recibido el reconocimiento del II Premio Talento Creativo ACF.