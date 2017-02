Premio a 10 años dedicados al judo

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/02/2017)

Toda una vida dedicada al judo, Adrián Sanchís, judoca del Judo Club Alcoy lleva desde los 5 o 6 años practicando este deporte y ahora ha sido convocado por la Federación Española de Judo para formar parte del equipo nacional cadete en la European Cup de Málaga que se disputa el próximo 19 de febrero. El joven judoca de tan sólo 16 años y que ya viste el cinturón marrón ha sido el protagonista de Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi y ha estado acompañado de Pau Botella, del Judo Club Alcoy.

A finales de enero, Sanchís se proclamó campeón de la Supercopa de España celebrada en Hondarribia, además, el 2016 lo cerró logrando el bronce en la Copa de España “A” cadete celebrado en Pamplona. Adrián también fue uno de los deportistas no profesionales becados por el Ayuntamiento de Alcoy en la Gala del Deporte del 2016.

Ahora hace frente a formar parte del equipo nacional cadete donde un total de 51 judocas de esta categoría han sido seleccionados para competir representando a su país en el European Cup que acoge Fuengirola en el tercer fin de semana de febrero. Sanchís ha explicado en el programa cómo recibió la llamada que le dijo que iba a ir al Europeo, “estaba en clase y al volver mi padre me contó que me habían seleccionado para el Europeo porque iba bien de puntuación en el ranking nacional y me cogió de sorpresa”.

Aunque el objetivo principal fijado por el Judo Club Alcoi es alcanzar el Campeonato de España, desde el club se ha recibido muy bien esta noticia. Pau Botella, director técnico de la escuela, ha asegurado que “es como un premio a todo el trabajo que realiza Adrián y del que nosotros también formamos parte”.

Sanchís no se fija una meta en el Europeo en el que va a participar pero explica que le “gustaría poder ir a ganar, pero es la primera vez que voy a ir y no sé lo que me voy a encontrar. Es ver el nivel de los demás, ver el mío propio y aprender porque es una oportunidad que quizá no se repita más”.