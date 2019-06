The examples populate this alert with dummy content

CONGRESO Premio para las enfermeras de cardiología de Alcoy Han sido galardonadas por la mejor comunicación en el XXXVI Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana celebrado en Alicante martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/06/2019) Las enfermeras de cardiología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy han recibido un premio por su capacidad divulgativa. El galardón a la mejor comunicación científica se concedió en el XXXVI Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana que tuvo lugar en Alicante. En el trabajo realizado por las enfermeras de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Departamento de Salud de Alcoy se resume el seguimiento y cuidados de sus pacientes a lo largo de 15 meses. Elena Jordá, Miriam Ribera y Rosa Revert son las tres enfermeras que han elaborado este estudio. Las enfermeras también impartieron varios talleres durante el congreso sobre insuficiencia cardiaca, hipertensión pulmonar y titulación de fármacos. Este proyecto que lleva por nombre 'Resultados de un abordaje multidisciplinar de la unidad de insuficiencia cardíaca en una unidad comunitaria' se inicio en diciembre de 2017 y ha aportado datos sobre sus hábitos de vida, control de factores de riesgo...estudio que ha ayudado a que se disminuya el número de pacientes con insuficiencia cardíaca y aumentar su calidad de vida.