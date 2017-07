The examples populate this alert with dummy content

COORDINADORA Premio a la literatura al aire libre La Universidad Miguel Hernández premia a la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià por trasladar la literatura popular valenciana a las calles de L'Orxa con motivo de la última Trobada de l'Alcoià-Comtat sábado, 01 de julio de 2017 La Universidad Miguel Hernández concede a la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià el premio a la mejor práctica educativa por una interesante propuesta: llevar la literatura popular valenciana al espacio público. Este es el objetivo del proyecto que durante la última Trobada de l’Alcoià-Comtat celebrada en L’Orxa el pasado 3 de junio permitió convertir el municipio en un museo de arte urbano de mitos y leyendas. Una iniciativa a cargo de la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià que le ha valido para alzarse con uno de los cuatro primeros premios Ósmosis que, en el marco de las Jornadas de Innovación organizadas por la Universidad Miguel Hernández, dotado con 2.000 euros. Lienzos a pie de calle con las míticas historias de Enric Valor I queixalets, també, así como La Tia Misèria, de Jordi Raül Verdú. En total, 43 centros educativos de la comarca, entre ellos el Pare Vitòria de Alcoy, el Pare Arques y el Real Blanc de Cocentaina, junto al Francisco Cloquell de L’Orxa, se encargaron de llenar las calles de L’Orxa de colores vivos con elementos fantásticos de la cultura clásica y popular. En concreto, 135 rondalles fueron plasmadas en cinco murales, de 60 metros de largo, que se sumaron a 32 rodabalcons y als nanos i gegants creados a partir de les rondalles trabajadas para convertir L’Orxa en un museo al aire libre.