RECONOCIMIENTO Premio a la lucha contra el tabaco en Alcoy La Sociedad Valenciana de Neumología destaca la labor del hospital Virgen de los Lirios en la prevención del tabaquismo entre los jóvenes miércoles, 05 de abril de 2017 La Unidad de Neumología del hospital Virgen de los Lirios de Alcoy ha obtenido el premio a la mejor comunicación de enfermería, concedido el pasado fin de semana durante el 24 congreso anual de la Sociedad Valenciana de Neumología. La comunicación Alcoi sense tabac: actividad poblacional de concienciación del tabaquismo es obra de las enfermeras de Neumología del centro hospitalario. La campaña, realizada en mayo del año pasado, se basó en charlas de prevención dirigidas a 580 alumnos de primer curso de Secundaria de nueve colegios de Alcoy. El objetivo de la campaña, que también se desarrollará este año, es concienciar a los jóvenes sobre los perjuicios del tabaco. Según Sanidad, el consumo del tabaco comienza a los 13 años. Uno de cada cuatro jóvenes españoles consume tabaco. Nuria santonja, la enfermera que presentó el trabajo, destaca que el "reconocimiento a esta actividad fue global entre los asistentes al Congreso".