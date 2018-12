The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Premio para el textil inteligente aplicado al sector del calzado La Cátedra Aitex-UPV reconoce la innovación del Trabajo de Final de Grado del estudiante Christian Fuentes miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un textil inteligente para calzado ha ganado el premio al mejor Trabajo Final de Grado de la Cátedra Aitex-UPV. Christian Fuentes ha conseguido el galardón, dotado con 2.000 euros, por su propuesta de aplicación de un textil inteligente para corregir anomalías en la pisada. Otros cuatro estudiantes han conseguido un premio de 200 euros por proyectos innovadores que aplican textiles en ámbitos como la sanidad, la construcción o el reciclaje. Este curso 2018-2019 los premios cambian. El primer premio se mantiene en 2.000 euros pero se introduce un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500 euros. Pueden optar al reconocimiento los proyectos de cualquier titulación que estén vinculados al sector textil. El plazo para participar concluye el 30 de enero del año que viene. El objetivo de los premios es atraer a los jóvenes a un sector que necesita nueva mano de obra por el crecimiento de las empresas y el envejecimiento de las plantillas. El presidente de Aitex, Rafael Pascual, ha destacado la importancia de animar a los jóvenes a que conozcan el sector textil. “Estos premios son un claro ejemplo para premiar ideas innovadoras del sector”, ha dicho Pascual, quien incide en que el textil necesita de profesionales “de todo tipo de perfiles académicos”. Por su parte, Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy de la UPV, ha querido agradecer la dedicación e involucración de Aitex en el desarrollo de las actividades de la Cátedra para los alumnos del campus. Torregrosa ha invitado a los estudiantes a que se aprovechen de estas iniciativas que aportan “nuevos retos y proyectos a los estudiantes, ya que es una forma de enriquecerse y una primera toma de contacto en el mundo laboral”.