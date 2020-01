The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Premios a los mejores belenes La Asociación Belenista Santa Rosa ha organizado por séptima edición una gala de entrega de reconocimientos que tendrá lugar este viernes 10 a las 20'15 horas en el Centre Cultural Mario Silvestre jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (09/01/2020) Cuando parece que ya ha terminado el Nadal Alcoià, aunque queda un acto. En concreto será la entrega de los premios a los mejores belenes, concurso que convoca desde hace ya siete años la Asociación Belenista Santa Rosa. Será este viernes 10 de enero a las 20,15 horas en el salón de actos del Centre Cultural Mario Silvestre. El acto contará con la actuación este año de la Coral Polifónica Alcoyana que sustituye este año al Grup de Danses Carrascal. Habrá trofeos para los tres primeros en las categorías familiar, escolar y entidades o instituciones. Hay una veintena de belenes participantes, con un premio especial como novedad al belén más original. Carlos Gran en representación de esta entidad ha explicado esta cita y las actividades que organizan, tanto a la largo de estos días centrales del Nadal Alcoià como durante todo el año.