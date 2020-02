Prendas sostenibles elaboradas con el plástico abandonado en el mar

“En un viaje de negocios en Nigeria hice un traslado en barco y me quedé en shock al estar durante unos 10 minutos navegando por un mar de plástico”, asegura François Bacourt, CEO de Stay Humble or Not, a Radio Alcoy. Esta vivencia personal, unida a la pasión por el deporte de su socio Tom Guerreiro, les impulsó a crear la firma de moda sostenible Stay Humble or Not.

Su primera colección de ropa deportiva está confeccionada con un material que se extrae de las redes de pesca que recogen buzos voluntarios de la ONG HealthySea.

8 millones de toneladas de plástico terminan cada año en el mar, de las que 640.000 provienen de las redes de pesca abandonadas. La firma recupera estos residuos y los transforma en hilo de nylon ECONYL® para crear productos sostenibles de muy alta calidad que garantizan: opacidad, excelente transpirabilidad, retención de la forma, ajuste perfecto, confort y protección UV. “Queremos demostrar que es perfectamente posible hacer productos sostenibles de alta calidad y con mucha estética”, asegura Bacourt en Palabra de CEO.

