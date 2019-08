The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Preocupación por el Alardo La UNDEF, ha pedido el apoyo de políticos y administraciones para evitar que desaparezca este acto - Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge, recuerda que este acto es fundamental en las fiestas lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La UNDEF, que aglutina gran parte de las poblaciones que celebran fiestas de Moros y Cristianos, pide que se baje el precio de la pólvora y que se unifiquen los trámites para obtenerla, todo para evitar un descenso de la participación en el Alardo, que haría peligrar este acto. La presidenta de la UNDEF, la contestana Pepa Prats, se ha mostrado preocupada por el futuro del Alardo, y ha pedido el apoyo de los políticos y de las administraciones. La pólvora está asegurada para las próximas localidades con fiestas de Moros y Cristianos como Ontinyent, Castalla o Ibi, pero al precio de 48 euros el kilo, un 40% más de lo que costaba hace unos pocos meses. Tampoco entienden que según la provincia se deban realizar unos trámites distintos para obtener la pólvora. En septiembre espera poder reunirse en Madrid con la directora general de Minas, Julia Fernández. Alcoy no forma parte de la UNDEF, pero el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, también ha mostrado su preocupación por este acto, origen de las celebraciones y no concibe que el Dia dels Trons pudiera desaparecer. Desde la Asociación se han realizado ya numerosas gestiones con entidades políticas para establecer aspectos como el carnet de avancarga o el trasvase de la pólvora a través de las cantimploras selladas y reconocen las dificultades que han tenido que salvar en los últimos tiempos para potenciar este acto.