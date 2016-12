The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Preocupación por la caída de petición de ayudas del plan Inmpuls El Ayuntamiento va a aprobar las 38 solicitudes recibidas, un 35% menos que en 2015 jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (14/12/2016)

AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2016) El Gobierno local de Alcoy, del PSOE, ha mostrado su preocupación por el descenso de demanda del plan Inmpuls, el programa de ayudas para la dinamización económica de Alcoy. El número de peticiones ha caído un 35% respecto a la edición anterior. Las 38 solicitudes ni de lejos van a aprovechar los 72.000 euros que el Ayuntamiento destina a este plan. La mayor parte de las peticiones que ha recibido el Ayuntamiento, 17, corresponden a las ayudas al alquiler de naves y locales. Un año más esta es la línea más solicitada. “Este programa está funcionando desde la primera edición. Aparte de facilitar el acceso de instalaciones a las empresas, evita que los locales estén vacíos”, ha reflexionado en RADIO ALCOY el concejal de Empresa, Manuel Gomicia. Sin embargo, la principal novedad del plan Inmpuls 2016, las ayudas a los autónomos para contratar personal, solo ha tenido una petición. “Pensamos que ha faltado comunicación porque es una línea que, seguro, en los próximo años será demandada”, manifiesta el concejal. Gomicia reconoce estar preocupado por no acabar de acertar con las ayudas del Plan de Dinamización Económica de Alcoy. “Vamos a repensar estas ayudas porque no acaba de ser potente. Sabemos que en Alcoy hay muchas personas con ideas e iniciativas para montar negocios, pero no se traduce en la petición de ayudas”, lamenta. El Ayuntamiento, según adelanta Gomicia, va aprobar las 38 peticiones recibidas, 13 de las cuales son para la creación de empresas y 7 para diseñar un proyecto empresarial.