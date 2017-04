The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Preocupación por la manifestación convocada por una plataforma con tintes xenófobos Lo nuestro centra su labor en las familias españolas necesitadas- Aseguran que cuentan con todos los permisos pertinentes para manifestarse en Alcoy el 1 de mayo y denuncian que las autoridades les impiden desarrollar su labor social miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (26/04/2017) El Gobierno y oposición municipal han expresado en La Tertulia de Radio Alcoy su preocupación por la manifestación convocada en Alcoy para el próximo 1 de mayo por Lo Nuestro. Esta plataforma centra su labor "en la recogida de alimentos para familias españolas necesitadas". Recalca, a través de las redes sociales, que "la prioridad a la hora de conceder ayudas deben ser las familias españolas antes que las inmigrantes". Por todo ello la plataforma ha convocado una manifestación en la plaza de España el próximo 1 de mayo a las 11 de la mañana. En la Tertulia de Radio Alcoy, el concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha explicado que comprobarán que los convocantes cumplen con los permisos pertinentes para llevar a cabo la concentración el lunes 1 de mayo a las 11. "Vamos trabajar para ver si tienen todos los permisos y si no los tienen que ni siquiera vengan a la ciudad". La edil de Compromís, Anna Climent, lamenta que haya sido escogida la ciudad de Alcoy para esta actividad. Colectivos de la comarca como Crida contra el racisme advierten de la proximidad ideológica de Lo Nuestro con la extrema derecha. La plataforma asegura, a través de las redes sociales, que cuentan con "todos los permisos pertinentes" para la manifestación del día 1. Denuncian que las autoridades no les están permitiendo desarrollar con normalidad su labor social de recogidas de alimentos para familias españolas necesitadas. En las redes sociales insisten en su mensaje de que en cuestión de empleo y ayuda sociales, la preferencia debería ser los españoles frente a los recién llegados.