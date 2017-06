The examples populate this alert with dummy content

TRODABA Preparada la XXX trobada de les escoles en valencià Bajo el lema: "Som poble, som llengua, som festa" - Cuarenta centros educativos de Alcoy y el Comtat participarán el L´Orcha viernes, 02 de junio de 2017 L´Orxa acogerá el sábado la 30 trobada de Escoles Valencianes de Alcoià y el Comtat. Un año más será la sede en una edición especial al cumplir una efeméride, 30 años. El objetivo de estos encuentros es el de luchar por el enseñanza democrática y en valenciano. Para celebrarlo se ha preparado una serie de actividades como talleres, cuentacuentos o conciertos entre otras cosas. Una cita que reunirá a cuarenta centros educativos de Alcoy y el Comptat. Como es habitual este encuentro es posible gracias a los padres y profesores implicados por la educación de las nuevas generaciones, todo ello a través de la Coordinadora pel Valencià del Alcoià i el Comtat. El ilustrador Joan Turu, ha creado el dibujo de la Trobada que aparecerá en las camisetas y los carteles de esta edición 2017.