CD ALCOYANO Presentación con buena imagen El equipo de Vicente Parras planta cara al Castellón durante gran parte del partido pero acaba perdiendo el Trofeo Ciudad de Alcoy por la mínima, 1-2 - Antes del partido se realizó la presentación oficial de la plantilla 2019-20 domingo, 18 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano se ha presentado ante su público de cara a la temporada 2019-20 y lo ha hecho con una buena imagen. Los de Vicente Parras plantaron cara durante los 90 minutos al Castellón de Óscar Cano, pero no pudieron impedir que el 41º Trofeo Ciudad de Alcoy viajara a tierras castellonenses. El 1-2 final supuso el triunfo visitante pero el público que llenó la Tribuna del Collao regresó satisfecho a sus casas tras el buen partido realizado por los blanquiazules, en especial en los primeros 60 minutos. Los locales incluso llegaron a adelantarse en el marcador por medio de Jony Ñíguez que transformó un penalti cometido sobre Óscar Díaz en el minuto 50. Sin embargo, los visitantes respondieron a los 10 minutos con otra pena máxima en este caso transformada por Muguruza. Poco después en el 63 llegaba el 1-2 definitivo en un gran disparo de Serra desde la frontal del área. Aún en el 90 el Deportivo tuvo la ocasión de empatar con un chut de Antón que se fue fuera por poco. Parras sacó un once que podría parecerse mucho al que iniciará la temporada el próximo fin de semana en Benigànim, compuesto por José Juan bajo palos, Pablo Carbonell, Navarro, Rubén Garcés y Devesa en defensa, Acevedo, Ruba, Jony y Fran Machado en el centro del campo y Óscar Díaz y Pau Franch en ataque. A lo largo de la segunda parte también jugaron Raúl González, Chato, Josué, Antón, Migue Aracil, Lara y Peiró. Destacar detalles como la seguridad transmitida por José Juan bajo palos, el juego de espaldas de Pau Franch, la fuerza física de Pablo Carbonell o la jerarquía de Jony. Con anterioridad todos los jugadores del Alcoyano fueron presentados ante su público uno a uno, a lo que siguieron los breves parlamentos del capitán Antonio Navarro y del técnico Vicente Parras. Los dos coincidieron en señalar la necesidad de devolver al Alcoyano a Segunda B. El presidente Juan Serrano no habló ni bajó al césped. El 'speeker' en esta ocasión fue el polifacético escritor y narrador Jordi Raül Verdú. El Castellón jugó con: Álvaro, Regalón, Satrústegui, Carles Salvador, César Díaz, Alfredo, Íñigo, Víctor, Calavera, Jorge y Muguruza. También jugaron: Penadés, Castells, Serra, Cubillas, Pau Roig, Jesús, Ligero, Bilal, Nahum, Ventinilla y Sergio.