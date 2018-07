The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Presentación y trofeo con el Elche como testigo El 29 de julio será la presentación oficial del equipo con un partido ante el Elche – Los abonados no pagan y podrán sacar una entrada a 5 euros, el resto pagarán 15 euros viernes, 13 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/07/2018) El Alcoyano vuelve a elegir al Elche como equipo para disputar la 40 edición del trofeo Ciudad de Alcoy. Las buenas relaciones con el conjunto ilicitano hace que además e venir “encantados” al trofeo, como ha contado Sergio Mantecón, secretario técnico del club, que ha estado en el ayuntamiento de Alcoy como representante del Elche. “ Es un honor que el Alcoyano se acuerde de nosotros y estos encantados de venir. Es un sitio bonito que tienes en el calendario para la pretemporada. Yo he venido muchas veces a jugar y me encante. Hay buenas relaciones y no se descarta la cesión de jugadores” admite. Juan Serrano, presidente del Alcoyano agradece la disposición del Elche. “Nos hace mucha ilusión que un club tan grande vuelva a Alcoy a jugar este torneo en un año tan importante para el club. Quiero agradecer al Elche su pre disposición y a su presidente por todo lo que nos ayudan, siempre que pueden lo hacen. Nos alegramos mucho de vuestro ascenso a Segunda División, pero sois un club que merecéis estar en Primera”, destacó. El concejal de Deportes, Alberto Belda , destaca la calidad del torneo. “Agradezco al Elche por venir y al Alcoyano por sus esfuerzos para poder traer un partido como este. Para la afición siempre es importante disfrutar de este tipo de partidos”. Concluye. El encuentro será el 29 de julio a las 20.30 horas en El Collao, antes sobre las 19.45, se realizará la presentación oficial del equipo que dirige Vicente Mir. Los abonados no pagarán entradas y además tendrán la oportunidad de comprar una entrada a 5 euros para un acompañante. El resto de aficionados tendrán que pagar una entrada única de 15 euros.