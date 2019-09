The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Presentada en la sede de ACIF una aplicación para prevenir incendios Ha estado presente el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel - Esta aplicación permitirá al usuario solicitar una autorización de quema miércoles, 04 de septiembre de 2019 Control Foc es el nombre de la aplicación que fue presentada por la empresa en ACIF, a José María Ángel, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Jorge Suárez, el subdirector General de Emergencias, Jordi Silvestre, concejal de Transición Ecológica y Protección Civil y a los responsables de Policía Local y bomberos de la ciudad, así como a miembros de ACIF y técnicos del Ayuntamiento. El funcionamiento de la aplicación permitirá al usuario solicitar una autorización de quema. La administración, es decir, el ayuntamiento, realiza el alta del perfil para el usuario y crear la autorización de crema. Para realizar estos pasos habrá que hacer una modificación del plan local de Quemas e indicar que este será el procedimiento administrativo para hacer la solicitud, de momento se seguirá el procedimiento de solicitud presencial hasta que se haga esta modificación. Una vez el usuario tenga la autorización para la quema, con la aplicación la activará, es decir, indicará que la realizará en ese momento. En caso de estar prohibido por cualquier situación, saltará una alarma tanto al usuario como a los operadores que serán Policía Local y Bomberos, que avisará que no se puede quemar. En caso de poder realizar la quema, los operadores la supervisarán desde panel de control, teniéndola geolocalizada. En caso de haber alguna incidencia el usuario puede avisar rápidamente, simplemente pulsando un botón en la pantalla de su móvil. El concejal de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Jordi Silvestre, destacó que "nos alegra que una empresa de Alcoy haya hecho un trabajo tan bueno, este sistema nos ayudará mucho y demuestra una vez más que nuestra ciudad es referente en la Comunidad". El sistema según destacaron desde los bomberos y Policía Local, les podrá ayudar y tener 'controladores' porque ante cualquier aviso de posible incendio, rápidamente pueden contactar con la persona que está haciendo la quema y consultar si son ellos o si incluso ven donde está el posible incendio o la falsa alarma que les han indicado sin tener que desplazarse hasta el lugar. Por su parte, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, destacó la funcionalidad del sistema y propuso una reunión con la Conselleria de Medio Ambiente para intentar que adopte este sistema para todos los municipios de la Comunidad Valenciana.