CONCURSO Presentadas las bases para el cartel del 3D El Ayuntamiento de Alcoy y Alto Rendimiento han dado a conocer las pautas para presentar las obras que optarán a la dotación de 300€ – El plazo de presentación finaliza el 11 de mayo a las 14h en las oficinas de la empresa que otorga el premio martes, 18 de abril de 2017 ficheros asociados FICHERO Bases Cartel Esport en 3D 2017 Justo después de que se haya disputado una de las citas deportivas por excelencia en Alcoy, el Trofeo Filaes, ya ha dado el pistoletazo de salida la previa del Esport en 3D. El Ayuntamiento de Alcoy y la empresa Alto Rendimiento han presentado las bases para el cartel anunciador del 3D. El artista que haya realizado la obra ganadora recibirá una dotación de 300 euros otorgada por Alta Rendimiento. Los diseñadores podrán presentar un máximo de tres obras en las oficinas de Alto Rendimiento situadas en la calle Alzamora número 15 hasta el 11 de mayo a las 14 horas. En la presentación, Alberto Belda, concejal de Deportes ha explicado que en esta edición lo “que pretendemos es buscar algo innovador y creativo” y además ha invitado a todos los creativos a participar. Por su parte, Ricardo Segura, de Alto Rendimiento, ha afirmado que “cada vez más gente se presenta al cartel”. La fecha límite es el 11 de mayo y el día 12 de ese mismo mes el jurado se reunirá. Este año estará formado por miembros de la escuela de arte, por el concejal de Deportes, Alberto Belda y también estarán presentes miembros de Alto Rendimiento. Entre las 17 bases que conforman las pautas consta que “el tema se referirá, única y exclusivamente, a la 6ª EDICIÓN ESPORT EN 3D; tendrá por objeto la confección de un Cartel anunciador de la misma. La creatividad, la estética y la técnica utilizada serán libres pero sujetas a la intención comunicativa de la propuesta y centrada en el eslogan “6ª EDICIÓN ESPORT EN 3D” que deberá aparecer en el cartel. En los trabajos figurará la siguiente inscripción 6ª EDICIÓ ESPORT EN 3D. Además deberán figurar los días de celebración de la actividad ALCOI 9, 10 i 11 de juny de 2017 y la instalación deportiva POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA. También deberán figurar los logotipos del Centre d’Esports d’Alcoi, Diputación Provincial de Alicante y la empresa Alto Rendimiento”. La presentación de los trabajos deberá realizarse en dos tipos de soporte. En digital y también en tamaño DIN A3 dentro de un sobre cerrado. En las bases aparece que “se tendrán en cuenta como criterios para la concesión del Premio, el valor estético y comunicativo de las obras en su conjunto”. El documento con todas las bases se encuentra en el archivo adjunto a la noticia.