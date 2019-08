The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL Presentado el 41º Trofeo Ciudad de Alcoy Tendrá lugar el 17 de agosto a las 20,30 horas en el campo del Collao con el Castellón como rival - Una hora antes se presentará la plantilla 2019-20 miércoles, 07 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Trofeo Ciudad de Alcoy en su 41 edición tendrá lugar el próximo sábado 17 de agosto a las 19,30 horas con la presentación de los jugadores y a las 20,30 horas con la disputa del partido ante el Castellón. Esta cita se ha presentado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento con la presencia del presidente del Alcoyano, Juan Serrano, del director general del Castellón, Jordi Bruixola, y del concejal de Deportes, Miguel Juan Reig. Tras la presentación, uno a uno, de cada jugador de la plantilla 2019-20 y de los discursos de técnico, Vicente Parras, capitán, Antonio Navarro, y presidente, Juan Serrano, se disputará el partido entre estos dos equipos históricos del fútbol valenciano y nacional. El precio será gratuito para los socios y de 5 euros para Gol A, Gol B y Gol C y 10 para Tribuna y Lateral.