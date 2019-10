The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES 2019 Presentados los candidatos al Congreso y al Senado para el 10N La comarca cuenta con siete aspirantes de partidos con representación en la actualidad en la Cámara Baja- El BOE publicará la proclamación de candidaturas el 15 de octubre jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/10/2019) El Boletín Oficial del Estado ha hecho públicas las candidaturas a las elecciones generales al Congreso y el Senado de 10 de noviembre, convocadas el 24 de septiembre. Para Congreso, la diputada alcoyana Patricia Blanquer repite una vez más en la lista del Partido Socialista por Alicante con el número dos. Cae de la lista el ex alcalde de Cocentaina, Rafael Briet, actual subsecretario de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, que para las elecciones del 28 de abril iba de número 7 en la lista del PSOE por Alicante. En esa ocasión los socialistas doblaron a 4 los representantes por Alicante, frente a los 2 conseguidos en las generales de Generales de 2016. El PP, que bajó de 5 diputados en 2016 a 3 el pasado 28 de abril, prescinde en su candidatura al 10 de noviembre del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cocentaina, Rai Montava, aunque mantiene a la edil de Agres María García, que ocupa el número 11 de la candidatura. Ciudadanos, que mantuvo la representación de los dos diputados el pasado 28 de abril, incorpora a Enrique Peidro Zaragoza de número 5. Por Unides Podem-Esquerra Unida el ex alcalde de Muro Francesc Valls, sube al número 4 frente a la 8 posición en que iba en las elecciones pasadas en que la confluencia obtuvo 2 representantes en la Cámara Baja por Alicante. Compromís, que se quedó sin representación, por mantiene al alcoyano Carles Sansalvador. En este caso pasa de primer a segundo suplente en la lista para el Congreso de los Diputados. Vox, que obtuvo un diputado en las anteriores generales, ha designado como número 4 por Alicante, a la alcoyana afincada en Campello, Mónica Borrás, actual vicesecretaria provincial de Comunicación. En las listas del Senado, de la comarca únicamente está representada a través de la ex edil de Alcoy Lucía Granados que encabeza la lista de Ciudadanos por la circunscripción de Alicante. Las Juntas Electorales Provinciales disponen hasta el próximo lunes 14 de octubre para terminar de examinar las listas y proclamar sus candidaturas definitivas, que se publicarán en el BOE el 15 de octubre.