CD ALCOYANO Pretemporada muy murciana El CD Alcoyano se medirá, en los cuatro amistosos que le quedan, al Lorca, Real Murcia, Jumilla y UCAM martes, 01 de agosto de 2017 Los equipos murcianos cobran importancia y presencia en la pretemporada del Club Deportivo Alcoyano. Los de Toni Aparicio se medirán al Lorca Deportiva el miércoles 2 de agosto a las 20.30 horas en el que será el primer partido de los blanquiazules en su feudo esta temporada. Los abonados de esta temporada 2017/2018 podrán acceder de forma gratuita al encuentro. Son casi 700, los seguidores que han retirado su abono de socio, de ellos, más de 150 son nuevos abonados. Para los no socios, el precio de la entrada es de 5 euros en Gol C, Gol B y Gol A y de 10 euros en Tribuna y Lateral. El siguiente rival murciano será el Real Murcia CF, contrincante del Alcoyano en el XXXIX Trofeo Ciudad de Alcoy que se disputará el sábado 5 de agosto a las 20.30 horas. Previamente, a las 19.45 horas, será la presentación oficial de los jugadores de Toni Aparicio ante su afición. Habrá que comprobar, si al igual que el pasado año, hay sorpresa de algún fichaje, ya que en 2016 Juan Serrano presentó a José García, como nuevo jugador del Alcoyano. Durante estas semanas hay algunos futbolistas que están realizando pruebas con el club blanquiazul como sucedió el pasado verano con Miguel Bañuz y que acabó fichando por una temporada habiendo renovado en el mercado de verano por otra más, estando a las órdenes del míster, Toni Aparicio. El siguiente rival será el Jumilla CF, el miércoles 9 de agosto. Todavía se desconoce el horario del encuentro pero sí se sabe que el Alcoyano jugará como visitante. El último equipo murciano al que se enfrentarán los blanquiazules es el UCAM CF, de nuevo en El Collao, el sábado 12 de agosto en El Collao. La siguiente semana, en concreto, el fin de semana 19-20 de agosto, arrancará la Liga. Los de Toni Aparicio lo harán a domicilio ante el Llagostera.