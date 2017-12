The examples populate this alert with dummy content

JORNADA "Prevenir riesgos es clave para ser competitivos" La directora territorial de Valora Prevención, Ana Belén González, expone las principales causas de absentismo en el sector textil y las medidas para reducir el problema martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (28/11/2017) El textil aboga por la prevención de riesgos para ganar competitividad. Así quedó de manifiesto en la jornada celebrada el pasado 21 de novimebre en Alcoy, en la que participaron las principales asociaciones empresariales del sector, la mutua Umivale y Valora Prevención. Sobre la mesa quedaron las principales causas de absentismo en el sector y las medidas para evitarlo, que ha explicado en RADIO ALCOY Ana Belén González, directora territorial de Valora Prevención. González destaca la concienciación de las empresas de la zona. Según afirma, el absentismo en el textil está por debajo del de otros sectores industriales.