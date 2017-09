The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Primer caso de xylella en la comarca La Conselleria de Agricultura comunica a la Comisión Europa la detección de la bacteria en Balones y establece vigilancia especial en L’Alcoià y El Comtat lunes, 04 de septiembre de 2017 La Conselleria de Agricultura ha detectado la presencia de la bacteria xylella fastidiosa en cultivos de la comarca. Los técnicos han confirmado la aparición del bacilo, que provoca la muerte de árboles en menos de un año, en Balones. La Generalitat ha informado al Gobierno central y a la Comisión Europea, e investiga el alcance del brote con el análisis de parcelas de L’Alcoià, El Comtat y La Marina. Los nuevos positivos, tras los detectados en junio, los ha confirmado el laboratorio nacional de referencia del IVIA. La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha informado este lunes a los alcaldes de la provincia, de la detección en 26 nuevas parcelas de almendros, 23 de ellas dentro de la zona demarcada de la comarca de La Marina Baixa por los dos brotes precedentes y el resto a menos de 4 kilómetros, en Balones y Alcalalí. En las nuevas parcelas infectadas, y 100 metros a la redonda, se van a realizar tratamientos insecticidas contra los posibles vectores. Posteriormente, se procederá al arranque y destrucción del material afectado por trituración in situ, según ha informado la conselleria. En los dos focos declarados desde que el 29 de junio se confirmó la presencia de xylella en una parcela de Castell de Guadalest y el posterior positivo en tres muestras de almendro de Benimantell, los técnicos han tratado 18,2 hectáreas con insecticida, de ellas 5,53 en zona forestal. Han eliminado los arbustos del sotobosque y 304 almendros de cinco plantaciones. Dentro del plan de contingencia de la bacteria, según ha explicado la consellera, el Gobierno valenciano realiza una “prospección intensa” en la nueva zona demarcada, con el fin de determinar el alcance del brote. Existen 30 puntos de seguimiento con trampas cromotrópicas en los alrededores de las parcelas infectadas. La nueva zona demarcada, que incluye las 26 parcelas infectadas más un radio alrededor de 10 kilómetros, comprende una superficie de 110.000 hectáreas. Abarca la mayor parte de municipios de El Comtat, así como Penàguila y municipios de La Marina. La conselleria ha puesto en marcha una página web específica y ha habilitado un teléfono de atención al ciudadano (900 532 000), así como un email (xylella@gva.es) para atender las consultas y avisos que surjan.