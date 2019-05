The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Primer paso para la construcción del parque para bomberos forestales El Ayuntamiento ha cedido a la Generalitat un terreno en la Beniata con la firma del convenio - Se espera que para 2022 el centro ya esté operativo jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy y la Generalitat Valenciana firmaron el convenio de cesión de un terreno municipal en la Beniata para la construcción del parque de bomberos forestales. En el acto, José María Ángel, director general de la Agencia de Emergencias, explicó el proceso que se activa ahora y que culminará en 2022. En tres años está previsto que el parque esté operativo.