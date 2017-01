The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA Primera avanzadilla del frío y la nieve Un manto blanco cubre la cima de Aitana - La posibilidad de nevadas aumenta entre el jueves y el viernes martes, 17 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2017) Lo que antes era simplemente invierno y ahora es una terrible ola de frío ha comenzado a dejarse notar en L’Alcoià y El Comtat con las primeras precipitaciones en forma de nieve en Aitana y alrededores. En la cima de la sierra ha llegado a cuajar a primera hora de la mañana, cuando comenzaba a llover en el resto de la comarca. La precipitación del martes es un muy ligero avance de una situación que se complicará a partir de la madrugada del jueves, según ha explicado el climatólogo de RADIO ALCOY, Enrique Moltó, profesor de Geografía en la Universidad de Alicante. La temperatura ha ido cayendo según avanzaba el martes. Los 8 o 9 grados de las primeras horas del día se han convertido en 4 en el casco urbano de Alcoy. En el Menejador el termómetro ha quedado por debajo de los cero grados. Durante la madrugada del miércoles las mínimas pueden quedar por debajo de cuatro bajo cero. “El frío será intenso, sobre todo si el cielo queda despejado, pero es mínima la probabilidad de que llueva esa noche”, señala Moltó. El jueves, sin embargo, sí coincidirán el frío y la lluvia, que además ganará intensidad. “Nevará seguro en las montañas y hay que precisar la cota de nieve, que puede quedar entre 700 y 800 metros”, señala Moltó. La Diputación de Alicante ha activado un plan especial con atención a la situación de las carreteras. “Estamos preparados”, sostiene el presidente, César Sánchez. En Banyeres ha entrado en funcionamiento el plan contra la nieve, con recomendaciones a los vecinos y puntos de reparto de sal. En Alcoy, Cruz Roja abrirá el albergue de transeúntes este martes a las 20.00 horas. Según la entidad, dará cobizo a las personas que lo soliciten. El albergue tiene capacidad para ocho personas, aunque en casos de emergencia puede ampliarse hasta los 33 usuarios.