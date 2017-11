Primera derrota a domicilio

Desplazamiento en el equipo de Javi Silvestre romperían su racha de victorias en un partido en el que, a pesar de llevar el peso del partido, no supieron desplegar todo el fútbol sala que venían haciendo en partidos anteriores.

El quinteto inicial lo formaron Jaco, Gomis, Mauro, Carlos y Bili y lo haría de manera frenética. A los pocos segundos Mauro se quedaría en un mano a mano contra el portero que no supo aprovechar. El Calpe esperó a los alcoyanos en su campo e intentaba salir tras robo de balón. Se adelantarían así a los 3 minutos. En una falta de ataque cortarían el pase para salir a la contra definiendo al segundo palo ante un repliegue que no fue lo más óptimo posible. El empate no se hizo esperar y Adri en el 6’ colocaría el 1-1 en el marcador en un saque de córner. El equipo dominaba la posesión y creaba juego en medio campo pero faltaba profundidad y no llegaba el 1-2. Si llegó el 2-1 del Calpe llegó tras varios rebotes y fata de contundencia en defensa, el balón se quedaría franco y no desperdiciaron (14’). Los alcoyanos hasta el momento estaban jugando mejor y no se vinieron abajo. De hecho, a continuación empataron el partido en otra jugada de estrategia en un córner, el autor del gol de nuevo fue Adri (16’). Varios ocasiones, un doble palo de Tonelo, un mano a mano de Bili y un remate al segundo palo a placer otra vez de Tonelo pudieron desequilibrar el partido pero con el empate se llegaría al descanso.

El guión era parecido en la reanudación. Incluso los nuestro subieron la intensidad teniendo ocasiones que se desperdiciaban. Mauro y Bili las tuvieron claras y no aprovecharlas pesaría demasiado justo cuando en dos nuevas jugadas de falta de agresividad y repliegue llegarían el 3-2 y el 4-2 vinieron en apenas un minuto (27’ y 28’). Un mazazo demasiado duro para el Unión Alcoyana que estaba madurando el partido hasta el momento. El 5-2 llegó a falta de 4 minutos en un balón a la espalda de nuestra defensa que los calpinos no desaprovecharon. A partir de este momento los alcoyanos empezaron a jugar de cinco. Faltando 2 minutos el Calpe se aprovechó de esta circunstancia y de un robo de balón para, desde su campo, colocar el 6-2. El 6-3 obra de Tonelo llegó en los instantes finales ya sin opción de remontada.

Dura derrota de domingo en un partido en el que, a pesar no ser el mejor de los disputados hasta el momento, se mereció mucho más. Toca seguir trabajando en la mejora del juego y en la contundencia en defensa y en la finalización de las jugadas.

Después de cuatro jornadas, nuestro equipo sigue líder empatado con el Ibi (con los mismos goles a favor pero con un gol menos en contra), aspecto que no quita el sueño a ninguno de los nuestros pues el objetivo de la temporada difiere mucho de esta situación. Del resto de la jornada: Aspe - Xaloc (3-3), Novelda - Ibi (4-5), Ye Faky - La Vila (3-2) y Horadada - Petrer (9-3).

Informa : Unión Alcoyana F.S.