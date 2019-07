The examples populate this alert with dummy content

NOU PROGRAMA Primera entrega del Diccionari d'Alcoiania Algunes de les paraules i expressions reunides en el llibre 'Diccionari de butxaca. Manual básico para entender el idioma alcoyano', ara les podem escoltar en la ràdio viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (05/07/2019) Els autors del llibre 'Diccionari de butxaca. Manual básico para entender el idioma alcoyano', Javier Llopis i Pep Jordá, són els convidats especials del nou programa de Radio Alcoy que porta per nom 'Diccinari d'Alcoiania'. És la primera entrega i està dedicada als... insults alocians. Borinot, sompo, docte cagalló, moniato, pishorro... son algunes de les paraules que es poden escoltar en aquest primer programa. Llopis i Jordá, junt a les il·lustracions de Manolo Antolí, estan contents perquè aquesta obra ja va per la seua segona edició i han volgut compartir una xicoteta part dels seus continguts amb els oients de Radio Alcoy.