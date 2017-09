The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO – MALLORCA Primera gran batalla El Alcoyano recibe al líder – El partido será el domingo a las 11.30 horas en El Collao y lo podrán seguir en el 1485 om , aplicación móvil de la Ser o en esta misma página web viernes, 29 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/09/2017) Mallorca , Mestalla, Lleida, Elche… estos son los próximos partidos que tiene el Alcoyano por delante de forma consecutiva. El líder es el primero en llegar y sin duda el más importante en cuanto a presupuesto y plantilla. Los de las islas no han reparado en gastos y han fichado a lo mejor de la Segunda B, garantizando así, jugadores que conocen la categoría y además de calidad, los sueldos que maneja el equipo bermellón son prohibitivos para el resto y por eso , uno a uno, quizá tenga la mejor plantilla, junto al Elche, no solo de el grupo III, sino de toda la Segunda B. Llega a El Collao invicto y con intención de seguir siéndolo, pero no lo tendrá fácil. El nuevo Alcoyano de Galiana ya empieza a tomar forma, a notarse la mano del recién llegado técnico murciano que con mucha precaución acude a las ruedas de prensa, de momento, sin meterse en charcos. Para Galiana es un partido especial, en su día, “imaginó” algún día sentarse en el banquillo que se sentará el domingo, de dirigir a los de blanquiazul y no al rival como en alguna ocasión ha tenido que hacer, ya vino hace unas temporadas como entrenador del Eldense. En juego mucho, puede ser la primera victoria de la temporada en El Collao, la primera de Galiana como entrenador, el primer equipo en ganarle al Mallorca, muchas cosas positivas que se tornarían en contra en caso de no hacerlo, pero eso no se le pasa por la cabeza al entrenador. Galiana , pierde para este encuentro al capitán Mario Fuentes que se lesionó en Formentera y no estará, pero gana a dos puñales, Gato y Mariano Sanz. Tiene varias alternativas y espera que su equipo se parezca al de la primera parte de Formentera. El encuentro lo pitará Rúiz Aguilera del colegio andaluz. El partido será el domingo a las 11.30 horas en El Collao y lo podrán seguir ( desde las 11.15 horas ) en el 1485 om , aplicación móvil de la Ser o en esta misma página web.